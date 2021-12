Bestuurder wordt voor negende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Een bestuurder is deze week voor de negende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. De persoon reed in Almere Buiten toen agenten de auto aanhielden.

Een wijkagent schrijft op Twitter dat de aangehouden bestuurder hardleers is.

Omdat het in drie jaar de zoveelste keer is dat de bestuurder werd aangehouden, is de auto in beslag genomen.