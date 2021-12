James Webb ruimtetelescoop wordt gelanceerd, 'na twintig jaar wakker liggen'

Hij kost bijna tien miljard euro, is zo groot als een tennisveld en komt met veertien jaar vertraging. Maar als alles volgens plan gaat, gaat om 13.20 uur de James Webb ruimtetelescoop eindelijk de ruimte in. Opgevouwen in de neus van een Ariane 5-raket wordt hij gelanceerd vanaf de Europese ruimtebasis in Kourou, Frans-Guyana. De opvolger van de beroemde Hubble-telescoop uit 1990 kan nog dieper de ruimte in kijken.



Hoewel dit type raket al vaak is gebruikt, kan er altijd iets misgaan. Wetenschappers zijn vooral zenuwachtig over de '30 angstige dagen' na de lancering. In die periode moet de telescoop zich uitvouwen èn twee keer zijn koers wijzigen om de bestemming op liefst 1,5 miljoen kilometer van de aarde te bereiken.



De nieuwe telescoop staat veel verder weg dan Hubble, die rondjes draait op 547 kilometer hoogte. Het voordeel van de verre bestemming van Webb is dat het verder verwijderd is van de storende hittestraling en atmosfeer van de aarde. Op zijn eindbestemming komen daarnaast diverse krachten samen en heffen elkaar zo op. Daardoor hoeft de Webb-telescoop maar weinig brandstof te gebruiken om op zijn plek te blijven. De telescoop gaat in het slechtste geval minimaal 5 jaar mee, maar hopelijk 10 jaar of zelfs langer.



Er is ook een nadeel: Hubble werd meermaals gerepareerd door astronauten, maar bij de Webb-telescoop is dat door de afstand onmogelijk. "Er is geen back-up. Het moet in één keer goed zijn", zegt sterrenkundige Lucas Ellerbroek.

'Er hangen carrières vanaf'

Onderweg moet Webb zich ook nog eens uitklappen. De telescoop is zo groot dat hij slechts opgevouwen als origami in de raket past. Zo bestaat de spiegel uit 18 zeshoeken die op de micrometer precies moeten worden afgesteld om scherp beeld te krijgen.



Verder heeft Webb een hitteschild met vijf lagen isolerend materiaal om zonnestralen tegen te houden. Dat moet zonder scheuren worden gespannen. Webb kijkt vooral naar infrarood licht, of warmtestraling, die mensen niet kunnen zien. Om dat nauwkeurig te doen moet het apparaat kouder dan 223 graden Celsius onder nul zijn.

ESA heeft een impressie van de reis gemaakt: