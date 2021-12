120 woningen ontruimd vanwege brand in flatcomplex Schiedam

Vanwege een brand in een woning in Schiedam is vannacht een flatcomplex in Schiedam tijdelijk ontruimd geweest. Een kind raakte gewond. Via Rijnmondveilig.nl meldden de hulpdiensten dat het kind met brandwonden naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. In totaal moesten drie mensen voor onderzoek naar het ziekenhuis, ook vanwege het inademen van rook.

Het vuur ontstond volgens de brandweer waarschijnlijk door waxinelichtjes. De woning op de eerste etage stond snel na het uitbreken van de brand vol rook. Even na 01.00 uur schaalde de brandweer op naar "zeer grote brand". Rijnmondveilig.nl riep mensen in de omgeving op de brandweerlieden de ruimte te geven.

Iets voor 02.30 uur was de brand geblust en waren alle woningen weer vrij van rook. De geëvacueerde mensen konden daarna terugkeren naar huis. Voor de bewoners van de woning waar de brand uitbrak is opvang geregeld.