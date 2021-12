RIVM: voortaan tien dagen quarantaine voor alle nauwe contacten

Het RIVM verzwaart de isolatie- en quarantaine-richtlijnen vanwege de opmars van de omikronvariant. Voortaan geldt voor alle huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon een quarantaine-advies van tien dagen.

Het maakt dus niet meer uit of je gevaccineerd bent of al corona hebt gehad. Wel mag de quarantaine bij een negatieve test bij de GGD, op dag vijf na het laatste contact met de besmette persoon, nog steeds worden beëindigd.

Tot vandaag hoefden nauwe contacten, gevaccineerden en mensen die de infectie hebben doorgemaakt niet in quarantaine en zich alleen laten testen op dag vijf bij de GGD. Een nauw contact betekent: langer dan 15 minuten in de buurt zijn op minder dan 1,5 meter.

Gelijkgetrokken

De nieuwe quarantaineregels gelden ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar die eerder nog waren uitgezonderd. Voor alle huisgenoten en nauwe contacten geldt bovendien dat zij zich tot tien dagen na het laatste contact niet in grote groepen mogen begeven en kwetsbaren moeten vermijden.

Mensen die minder dan acht weken geleden zelf positief zijn getest, hoeven overigens niet in quarantaine. Zij hoeven zich ook niet te laten testen, want zij hebben naar verwachting nog voldoende antistoffen om niet opnieuw besmet te raken. In alle gevallen geldt: bij klachten zo snel mogelijk testen bij de GGD.

De aangepaste richtlijn, die onder meer wordt gebruikt door de GGD bij het bron- en contactonderzoek, volgt na een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Volgens het OMT lijken vaccinatie en doorgemaakte infectie vooralsnog weinig bescherming te geven tegen de omikronvariant, daarom wordt het advies voor iedereen gelijkgetrokken.

Ook overige contacten moeten testen

Voor zogeheten "overige niet nauwe contacten" geldt geen quarantaine-advies. Zij krijgen op termijn wel het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen en na vijf dagen opnieuw. Dat testadvies gaat nu nog niet in vanwege een dreigend tekort aan testcapaciteit en een hogere prioriteit van het testen van huisgenoten en nauwe contacten.

Deze groep wordt wel opgeroepen om direct te testen bij klachten en bij het bezoeken van mensen een zelftest te doen.

Uitzonderingen

Op de nieuwe quarantaine-adviezen gelden een aantal uitzonderingen: zo worden zorgmedewerkers niet als nauw contact gezien als ze met de juiste beschermingsmiddelen hebben gewerkt. Hier zijn uitzonderingen mogelijk in overleg met de werkgever.

Ook voor de bemanning van internationale vluchten is een uitzondering gemaakt: zij mogen uit quarantaine na dag vijf en hoeven vervolgens geen afstand te houden van grote groepen of kwetsbaren als ze een chirurgisch mondneusmasker van ten minste type II dragen.

De isolatie-regels worden gelijkgetrokken. Voortaan geldt voor iedereen die positief is getest, met en zonder klachten het advies om na een positieve test zeven dagen in isolatie te gaan. Mensen zonder klachten die tijdens de isolatie alsnog klachten krijgen, moeten daarna opnieuw zeven dagen in isolatie.