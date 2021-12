Vier jaar cel voor man die 29 keer schoot op Saudische ambassade

De man die vorig jaar november 29 keer op de Saudische ambassade in Den Haag schoot, gaat vier jaar de cel in. Ook kreeg Mohamed A. vandaag tbs met dwangverpleging opgelegd van de rechter.

De celstraf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM): tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De aanklager stelde dat de man handelde met een terroristisch oogmerk, maar de rechter ging daar niet in mee. Verder hield de rechtbank rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van A.

De rechter oordeelt dat hij verantwoordelijk is voor de beschieting. Op bewakingsbeelden is zijn auto te zien en op een kogelhuls is dna aangetroffen. Verder zaten er kruitresten op zijn jas en trui.

De 41-jarige dader schoot in de ochtend met een semi-automatisch wapen. Hij werd later diezelfde dag aangehouden in zijn woonplaats. Na de beschieting zaten kogelgaten in de muren en ramen van de ambassade.

A. is ook veroordeeld voor poging tot moord. Tijdens de aanval was een bewaker in het gebouw aanwezig. In diens werkkamer zijn kogelgaten gevonden. De beveiliger heeft nog steeds last van psychische klachten.

Grootheidswanen

Vorig jaar kreeg A. al een boete opgelegd voor het bekladden van de ambassade. Hij deed dit om een pelgrimstocht af te dwingen naar Mekka. Hij ging steeds verder toen hij zijn zin niet kreeg. Dat leidde tot de beschieting van vorig jaar november. Volgens de rechter handelde hij uit woede en wraak en lijdt hij aan "grootheidswanen met een religieuze kleuring".

De Haagse burgemeester Jan van Zanen veroordeelde het schietincident vorig jaar en noemde het 'onacceptabel'. Hij zei dat de daad "niet thuishoort in onze internationale stad van vrede en recht".