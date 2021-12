Tientallen doden bij brand op veerboot in Bangladesh

Bij een brand op een veerboot in Bangladesh zijn zeker 35 doden gevallen. Tientallen mensen zijn met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens ooggetuigen ontstond de brand in de machinekamer na een explosie. Pas na enkele uren was het vuur geblust, de boot is volledig verwoest.

De cijfers over doden en gewonden zijn voorlopig. Een deel van de opvarenden is overboord gesprongen. Een aantal van hen is verdronken, er zijn ook mensen door vissersboten uit het water gehaald. Het is niet duidelijk hoeveel vermisten er zijn.

De boot stond volledig in brand: