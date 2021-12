Academische ziekenhuizen boos over verhuizing kinderhartchirurgie: 'Onbegrijpelijk'

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam zijn het niet eens met de beslissing van demissionair minister De Jonge om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht. De drie academische ziekenhuizen beraden zich op verdere stappen.

Demissionair minister de Jonge maakte maandag bekend dat de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden gaan stoppen met kinderhartchirurgie. Deze zorg wordt alleen nog mogelijk in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam. Ook de meest complexe operaties voor mensen met aangeboren hartafwijkingen verhuizen naar deze centra.

Volgens De Jonge was centreren nodig omdat de "smalle personele bezetting" per ziekenhuis tot te hoge druk op de zorg kan leiden. Ook houden chirurgen volgens de minister hun kennis en kunde voor de specialistische operaties op peil door de operaties samen te brengen op twee plekken.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef De Jonge dat hij de UMC's heeft gevraagd zelf met een plan te komen, maar die gaven volgens hem aan er niet uit te komen. Daarom heeft hij nu een beslissing genomen.

'Bedreiging voor kindzorg in Noord-Nederland'

Hoofd van de kinder-intensive care van het Groningse UMCG Martin Kneijber reageert bij RTV Noord met ongeloof op het besluit. "We hebben jarenlang zorg van topkwaliteit geleverd, waarom moet daar abrupt een einde aan komen?"

Volgens Kneijber is het besluit van de minister een bedreiging voor de kindzorg in Noord-Nederland. "Versnippering van zorg is nooit goed en de zorg is inderdaad kwetsbaar. Daarom hadden wij een plan gemaakt met drie van de vier centra: Groningen, Rotterdam en Amsterdam/Leiden. De minister sluit nu een heel groot deel van het land af."

Kneijber snapt het argument om de zorg te concentreren. "Maar wat we niet snappen is dat je zorg die al enorm goed is georganiseerd zomaar weghaalt en alles in de Randstad concentreert." Het gevolg is dat deze hartpatiënten uit het noorden naar het westen moeten reizen. "Het blijft vaak niet bij één operatie. Er komen allerlei vervolgonderzoeken en operaties", zegt Kneijber. "Het is een heel traject dat kinderen ingaan en ook op volwassen leeftijd nog."

Ook LUMC en AMC teleurgesteld

Ook het Leids Universitair Medisch Centrum noemt de keuze onbegrijpelijk. Het ziekenhuis heeft net een nieuw hartcentrum geopend dat zo is ingericht dat er van heel jong tot heel oud zorg kan worden geleverd. "Wij hebben hier alles al staan en dat is bij de centra die nu zijn geselecteerd door de minister niet het geval", zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

Het LUMC benadrukt dat het inmiddels 70 jaar kinderhartchirurgie aanbiedt, en aan de basis heeft gestaan van veel innovaties. De laatste 25 jaar werkt het ziekenhuis samen met het Amsterdam UMC in het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen CAHAL. "Het is dus voor ons een onbegrijpelijke beslissing. We gaan deze uitkomst zorgvuldig bestuderen", aldus het ziekenhuis.

Het AMC onderschrijft in een verklaring de reactie van het LUMC en laat weten dat het besluit van minister De Jonge "een enorme teleurstelling" is.