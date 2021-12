Italiaanse politie onderzoekt verdwijning van Nederlandse vrouw

De Italiaanse politie doet onderzoek naar de verdwijning van een Nederlandse vrouw. De 40-jarige Sara Ahmed Lemlem werd 4 december voor het laatst gezien bij haar woning in de Noord-Italiaanse stad Vigevano en sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar.

De vrouw had ruzie met haar vriend voordat ze vertrok en had gezegd dat ze terug wilde naar Nederland. De politie weet echter niet of ze dat ook echt heeft gedaan, laat een woordvoerder aan de NOS weten. De vriend van Lemlem is gehoord, maar niet aangehouden omdat de politie geen reden ziet om hem te verdenken van moord.

De politie zoekt nu contact met de Nederlandse politie.

Niet verdronken

De vriend verklaart dat zij mogelijk in Milaan is, dat in de buurt ligt van Vigevano. In Milaan woont een grote gemeenschap van Ethiopiërs en Eritreeërs. Lemlem heeft de Nederlandse nationaliteit, maar komt oorspronkelijk uit Ethiopië.

De brandweer heeft een stuk kanaal afgezocht in de buurt van het huis van de vrouw. Volgens de politie zijn de meeste waterlopen daar ondiep. Er is er een die diep genoeg zou zijn om in te verdrinken, op 5 à 6 kilometer van haar huis. Maar de politie vindt het niet waarschijnlijk dat ze daarin is verdronken.