Gemeenteraad Maastricht stemde maandenlang verkeerd, moties moeten over

De gemeenteraad van Maastricht gebruikt sinds april 2020 een verkeerde stemprocedure over ingediende moties. Daarom moet er over meerdere moties opnieuw worden gestemd.

Vorig jaar april nam de gemeenteraad een tijdelijke wet aan waarin is vastgelegd dat ieder raadslid na een digitale vergadering kan meestemmen per stembrief. Maar die procedure is sindsdien niet goed gevolgd, bleek in een raadsvergadering afgelopen dinsdag.

Alleen raadsleden die ook bij de vergadering aanwezig waren kregen namelijk een stembrief per post. Degenen die afwezig waren kregen er geen en daardoor verviel hun mogelijkheid om te stemmen.

Door de fouten in de procedure moet de gemeenteraad zich opnieuw buigen over een aantal moties. Alleen al zes moties uit november passeren opnieuw de revue, schrijft 1Limburg.