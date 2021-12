Zonder psycholoog een X in je paspoort: Ryan ging ervoor naar de rechter

Voor de 30-jarige Ryan Ramharak is het een bijzondere dag. De rechtbank in Arnhem bepaalde vandaag dat non-binaire personen - dat zijn mensen die zich niet specifiek man óf vrouw voelen en daarom ook niet zo aangesproken willen worden - geen deskundige meer hoeven in te schakelen als zij een X in hun paspoort willen zetten. Ramharak had daar om gevraagd.

De X komt bij hen in het paspoort te staan ter vervanging van de aanduiding M of V. Dat is al langere tijd mogelijk via de rechter. Maar om die aanpassing door te voeren was tot dusver een verklaring van een deskundige (een therapeut of psychiater) nodig. Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat Ramharak ook zonder zo'n verklaring de geslachtsaanduiding mag aanpassen, wordt dat voor anderen in de toekomst ook makkelijker.

"Je moest voorheen altijd naar een therapeut die genderdysforie kon vaststellen, en die kon aangeven dat je overtuiging blijvend was", legt Ramharak uit. Zo'n verklaring vindt die denigrerend: "Eigenlijk wordt daarmee gezegd dat jouw woord alleen niet genoeg is. Terwijl een psycholoog niet in mijn hoofd kan kijken, en ook alleen maar kan afgaan op wat ik vertel." Bezwaarlijk aan die gang van zaken vindt Ramharak de bijkomende kosten: een verklaring kost 250 euro.

Ook de wachttijden zijn voor veel mensen die liever een X in hun paspoort willen een probleem, vertelt Ramharak. Dat komt doordat de aanpassing geregeld moet worden via speciaal daartoe getrainde deskundigen, bijvoorbeeld die verbonden zijn aan transgenderteams van universitaire ziekenhuizen.