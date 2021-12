Zwaargewonde bij steekpartij in azc Delfzijl, verdachte aangehouden

In een asielzoekerscentrum in Delfzijl is vanavond een bewoner ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een verdachte, ook een bewoner van het azc, aangehouden.

Wat de aanleiding was voor de steekpartij, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, meldt RTV Noord. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen hoe de bewoner eraan toe is.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek. "Daarbij worden getuigen gehoord en is de forensische opsporing ingezet", zegt de woordvoerder. "Ook de verdachte zal uiteraard worden verhoord.