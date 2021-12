Nabestaanden MH17-ramp blij met eis, advocaten kritisch

Applaus kregen de officieren van justitie, toen ze na het uitspreken van hun strafeis tegen de verdachten in het MH17-strafproces de zaal met nabestaanden binnenliepen. "Deze eis voelt als een vorm van erkenning", reageert Piet Ploeg van de stichting Vliegramp MH17.

Vanochtend vroeg het Openbaar Ministerie om een levenslange gevangenisstraf voor de vier verdachten. Zij zouden samen verantwoordelijk zijn geweest voor het neerhalen van het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines en de moord op alle 298 inzittenden.

Ploeg is het net als andere nabestaanden "volkomen eens" met deze strafeis. "En ondanks dat we deze eis wel hadden verwacht, was het toch een enorm indrukwekkend moment."

Dat merkte ook de rechtbank. "Ik wil benoemen dat het muisstil was in de zaal", zei de rechtbankvoorzitter aan het einde van de zitting. "Ik zag ook dat nabestaanden geëmotioneerd reageerden en schouderklopjes uitdeelden."

Zo reageerden nabestaanden na afloop: