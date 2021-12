Oostenrijk voert quarantaine in voor niet geboosterde Nederlanders

Ook andere landen

De maatregel geldt ook voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken. In deze landen stijgt het aantal omikronbesmettingen zo snel dat de regering geen risico wil nemen. Hij gold al voor een aantal Afrikaanse landen.

Oostenrijk heeft op dit moment meer dan 450 besmettingen met de omikronvariant geregistreerd. Ook in Nederland wordt omikron steeds dominanter. In Amsterdam is bijna de helft van de coronabesmettingen een besmetting met de omikronvariant. Het RIVM verwacht dat hij nog dit jaar dominant wordt in Nederland.

Ook in de andere drie landen die op de Oostenrijkse lijst staan is de omikronvariant snel of nu al dominant.