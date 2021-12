Dode blauwe haai op Schiermonnikoog

Op het strand van Schiermonnikoog is een dode blauwe haai aangespoeld. Vermoedelijk gaat het om een drachtig vrouwtje. De vondst van de dode vis is bijzonder, omdat die zwemt in oceanen.

Fotograaf Foppe Peter Schut vond de haai op aan de noordwestkant van het eiland. "Ik liep er met mijn vrouw voorbij, op zo'n honderd meter", zegt hij.

"Met de verrekijker zag ik iets lichtgrijs, met een aparte vorm. Het leek op een zeehond, maar een van de vinnen stond omhoog. Vreemd, dus ik zei: we moeten daar even naartoe."

Tientallen eitjes

Het viel Schut op dat de haai nog helemaal gaaf was. "Vaak zitten de meeuwen er direct bij, die pikken de ogen er vaak uit. Hij lag al even op het droge."

Haaiendeskundige Paddy Walker denkt na het bestuderen van foto's dat het vrouwtje drachtig was en mogelijk tientallen eitjes had, meldt Omrop Fryslân. De dode blauwe haai is ongeveer 1,95 meter lang. De vis gaat vandaag naar Naturalis in Leiden voor onderzoek.

Vorig jaar leven spoelde op het strand van het Zuid-Hollandse Ouddorp een levende blauwe haai aan.