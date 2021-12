Appartementencomplex in Dedemsvaart ontruimd na explosie, één gewonde

Een appartementencomplex aan de Markstraat in Dedemsvaart, Overijssel, is afgelopen nacht ontruimd. Tijdens bluswerkzaamheden vond een explosie plaats. De 22 bewoners van het pand zijn ergens anders ondergebracht.

Eerder in de nacht brak er een grote brand uit in het complex. Er raakte zeker één persoon gewond. Die persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De winkel onder het complex heeft rook- en waterschade opgelopen. Ook is in de buurt een waterleiding geknapt, waardoor huizen in de directe omgeving waarschijnlijk nu geen water hebben.

De brand was iets voor 05.00 uur onder controle. Twee woningen zijn onbewoonbaar verklaard.