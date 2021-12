Carnaval in Limburg 'onwaarschijnlijk': burgemeesters roepen op tot alternatief

De burgemeesters in Limburg achten het "zeer onwaarschijnlijk" dat de coronasituatie in februari zodanig is verbeterd dat carnaval weer gevierd kan worden als vanouds. Daarom roepen zij in een brief aan de carnavalsverenigingen op om, net als vorig jaar, alternatieve carnavalsactiviteiten te bedenken.

De brief is verstuurd na een overleg met alle veiligheidsregio's in de provincie Limburg en heeft als doel om duidelijkheid te geven aan de carnavalsverenigingen die al volop bezig zijn met de voorbereidingen op het nieuwe carnavalsseizoen. Dat meldt 1Limburg.

"Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is hoog. Er liggen veel mensen in de ziekenhuizen en de meeste reguliere behandelingen en operaties zijn uitgesteld. Ook bij verpleeghuizen, huisartsen en de thuiszorg is de druk groot. Er zijn grote zorgen over de besmettelijkheid en het ziekteverloop van de omrikonvariant", somden de burgemeesters hun zorgen op.

Piek nieuwe covidvariant rond carnaval

De piek van die nieuwe covidvariant, wordt volgens de modellen precies rond de carnavalsperiode verwacht. Dat zei viroloog en lid van het Outbreak management Team Marion Koopmans eerder vandaag al tegen L1. Wat haar betreft was het doorgaan van carnaval daarom eigenlijk al geen vraag meer.

Om diezelfde reden werd vandaag ook een streep gezet door de grote carnavalsactiviteiten in Roosendaal en Breda. "Wij vinden het intens verdrietig dat we dit besluit moeten nemen. Bouwclubs waren bezig met het thema, de draaiboeken worden geschreven en de hele organisatie stond te popelen om Kielegat te laten bruisen. Het kan en mag niet", aldus Lucien Verhoef, voorzitter van de Stichting Kielegat in Breda tegen Omroep Brabant. Ook in deze steden denken ze na over een aangepaste manier om carnaval te vieren.

Eerder deze week hakten de carnavalsverenigingen in het Limburgse Blerick en Venlo ook al een knoop door. "De sombere verwachtingen voor de eerste weken van het nieuwe jaar als gevolg van de omikronvariant laten ons geen andere keuze", was ook daar de verklaring.