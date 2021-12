Lonen 100.000 ggz-medewerkers stijgen komende jaren met 7 tot 9 procent

De lonen van ruim 100.000 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg stijgen de komende drie jaar met 7 tot 9 procent. De vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben daarover een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz.

Ook zijn er afspraken gemaakt over een 'balansbudget' van 500 euro voor alle medewerkers, die zelf kunnen kiezen of ze dit bedrag gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen of dat ze het bedrag laten uitbetalen. Verder wordt de mogelijkheid geboden om vier jaar voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken.

'Belangrijk in tijden van personeelskrapte'

"We hebben hiermee een evenwichtig akkoord afgesproken dat bijdraagt om de ggz aantrekkelijk te houden en te maken voor zorgprofessionals", zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "Dat is in tijden van personeelskrapte zeer belangrijk."

De precieze hoogte van de loonsverhoging is afhankelijk van de functie en of iemand onregelmatige diensten draait. De 7 tot 9 procent loonsverhoging over drie jaar is opgebouwd uit een structurele verhoging van 2 procent per jaar. Ook wordt de onregelmatigheidstoeslag verbeterd.

Medewerkers krijgen verder een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag, een verhoging van de bereikbaarheidstoeslag en de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer wordt gehalveerd naar 14 euro netto.

De cao geldt met ingang van 1 december 2021 en loopt tot en met 31 december 2024. De leden van de vakbonden moeten er nog over stemmen.