Scooterrijder overleden na aanrijding met politieauto in Maasdam

In het Zuid-Hollandse Maasdam is vanmiddag een 29-jarige vrouw uit Den Bosch om het leven gekomen gekomen door een aanrijding met een politieauto. Het slachtoffer reed op een scooter.

De aanrijding gebeurde op een pad naast de N217, de doorgaande weg richting Oud-Beijerland. De vrouw raakte zwaargewond en overleed later aan haar verwondingen. De politieagenten in de auto bleven ongedeerd, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Omdat er een politieauto bij het ongeluk was betrokken, doet de Rijksrecherche onderzoek.