Prominente Egyptische activist Abdel Fattah veroordeeld tot vijf jaar cel

Een Egyptische rechtbank heeft de prominente activist Alaa Abdel Fattah veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Fattah is al jaren een uitgesproken criticus van de Egyptische overheid.

De formele aanklacht tegen hem luidt het verspreiden van desinformatie. De activist, een van de gezichten van de opstand tegen Mubarak in 2011, werd al eerder tot celstraffen veroordeeld en zat de afgelopen jaren vaak vast.

Volgens familieleden van Fattah wordt hij in de cel slecht behandeld. Hij zou geen boeken mogen lezen en niet buiten zijn cel mogen komen. De Egyptische autoriteiten ontkennen dat de blogger in gevangenschap een slechte behandeling krijgt.

Demonstraties

Mensenrechtenactivisten hebben eerder kritiek geuit op de huidige president van Egypte, Sisi. De voormalige generaal heeft de macht in het land in handen sinds zijn voorganger, de islamistische president Morsi, in 2013 door het leger werd afgezet.

Activisten beschuldigen de regering-Sisi er al langere tijd van alle dissidente geluiden in Egypte uit te bannen. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden tienduizenden onterecht zijn vastgezet, maar de regering ontkent dat er politieke gevangenen zijn.