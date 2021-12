De Nederlandsche Bank: harde lockdown remt economische groei af

De nieuwe harde lockdown zet een rem op de economische groei. Volgens een ruwe berekening van De Nederlandsche Bank drukt een lockdown van een paar maanden de economische groei volgend jaar naar 2,2 procent. Aanvankelijk rekende DNB in de nieuwste Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten op een groei van 3,6 procent.

De Nederlandse economie is nochtans snel en krachtig hersteld uit de coronarecessie van 2020 en groeit dit jaar met gemiddeld 4,5 procent en doet het daarmee beduidend beter dan in diverse scenario's verwacht.

Het oprukkende omikronvirus zorgt er voor dat de economische ramingen met grote onzekerheid omgeven zijn, getuige de nieuwe harde lockdown. Om een inschatting te maken van wat de lockdown doet met de economie heeft DNB gekeken naar de vorige lockdown, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de lockdown tot eind maart duurt.

Inflatie en lonen

De inflatie zal door de lockdown en alle contactbeperkingen verder oplopen. Van een ongewenste loon-prijsspiraal, waarbij hogere prijzen en hogere lonen elkaar alsmaar opdrijven, is vooralsnog geen sprake. DNB wijst de roep af van vakbonden om automatische prijscompensatie, lonen die vanzelf verhoogd worden met een inflatiepercentage. Dat zou de inflatie enkel verder aanwakkeren.

DND zegt de nieuwe lockdown een harde klap is voor ondernemers, die ze niet zagen aankomen. "We zijn nog niet af van het virus", zegt DNB-directeur Olaf Sleijpen. Het is terecht dat de steun voor ondernemers wordt doorgetrokken, zij het dat het voor bedrijven die door de contactbeperkende maatregelen geen kant op kunnen noodzakelijker is dan voor andere.

DNB vindt ook dat nadere reflectie over de inrichting van de economie en sectoren, arbeidsmarkt en samenleving vereist is. "We moeten leren leven met corona."

Coalitieakkoord

Het is ook nog niet duidelijk wat de precieze impact van het nieuwe coalitieakkoord is op de economie. DNB gaat ervan uit dat het per saldo goed zijn voor de economie. De overheidsfinanciën zullen ontegenzeggelijk verslechteren.

"We moeten ervoor waken om met de overheidsschulden niet over de streep te gaan", zegt DNB-directeur Olaf Sleijpen. "Tijdens de pandemie hebben we gezien hoe waardevol buffers zijn. Dat we nu interen is begrijpelijk, maar je moet oppassen dat je niet uitstijgt voor de Europese normen."

DNB heeft ook ramingen gemaakt voor de economie bij twee alternatieve scenario's met een langer durende en ernstiger pandemie met contactbeperkende maatregelen en een internationaal hoge inflatie.