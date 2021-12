Wel recht op noodopvang, maar school houdt deur dicht: ouders in de knel

Daarbij spelen nog meer problemen, zegt de BBO-voorzitter. "Er moet niet alleen opvang worden geregeld voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, maar ook voor kwetsbare kinderen. Ook zijn veel leraren ziek. Schoolbesturen kunnen daarom niet anders."

Thesing zegt dat er gebeld is door verschillende ouders naar aanleiding van de brief. "Daar gaan we dan mee in gesprek. Maar voor het grootste deel is er begrip, ik heb niet de indruk dat veel mensen in opstand komen."

Ministerie: beleid heel helder

Hoeveel scholen in het hele land zich niet aan de regels houden is onduidelijk. Het ministerie van Onderwijs heeft geen getallen, maar ziet wel een aantal "serieuze signalen". Een woordvoerder noemt het beleid "heel helder": als een kind minstens één ouder heeft met een cruciaal beroep, moet het naar de noodopvang kunnen. Ook kwetsbare kinderen met bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie hebben recht op de opvang.

"We krijgen signalen dat IC-artsen bijvoorbeeld in de problemen komen door deze aanvullende eisen", zegt een woordvoerder. "Het is gewoon echt niet toegestaan om aanvullende eisen te stellen."

Op deze school in Ridderkerk is wel noodopvang; kijk in de video hoe zulke opvang er precies uitziet: