Arrestaties na achtervolging op A2, zware wapens in beslag genomen

Na een achtervolging op de A2 gisteravond zijn twee mensen opgepakt en zware wapens in beslag genomen. Later op de avond is nog iemand opgepakt in een woning in Amsterdam, waar eveneens zware wapens lagen, meldt de politie. Daarnaast zijn nog vier andere personen aangehouden, waar wil een woordvoerder niet zeggen.

De politie zegt dat het om een grote zaak gaat, en dat ze waarschijnlijk in de loop van de week met meer informatie naar buiten komen.

De politie wilde gisteren de auto van de twee controleren, waarna ze er op de snelweg met hoge snelheid vandoor gingen. Na een achtervolging werden ze aangehouden. De A2 bij Vianen was enige tijd afgesloten.

De verdachten hadden op de vlucht een tas uit de auto gegooid. Agenten hielden er rekening mee dat er explosief materiaal in kon zitten en schakelden het Team Explosieven Verkenning in. In de tas zijn zware wapens gevonden, laat de politie vandaag weten.