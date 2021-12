Indiër doodgeslagen bij sikh-tempel van Amritsar

In de Noord-Indiase stad Amritsar is een man doodgeslagen nadat hij volgens aanwezigen heiligschennis probeerde te plegen in een tempel. Het gaat om de Gouden Tempel, de heiligste plek voor de sikh.

Het gebeurde tijdens het avondgebed op zaterdag. De man was over een reling geklommen en probeerde een zwaard te pakken vlak bij de Guru Granth Sahib, het heilige boek van de sikh-religie.

Op tv-beelden is te zien dat mensen in de tempel op de man afrennen om hem te stoppen. Daarna zou hij uit de tempel zijn gezet en uiteindelijk is hij om het leven gebracht, meldde de politie.

De hoogste politiek leider van de deelstaat Punjab sprak van een "afschuwelijke poging tot heiligschennis".