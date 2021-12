Vanavond nieuwe persconferentie, harde lockdown verwacht

Het demissionaire kabinet houdt vanavond om 19.00 uur een persconferentie om nieuwe coronamaatregelen bekend te maken. Behalve premier Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge, is ook hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM, Jaap van Dissel bij de persconferentie aanwezig. Vanmiddag houden kabinetsleden een spoedoverleg om knopen door te hakken.

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd een strenge lockdown in te stellen om de opmars van de omikronvariant af te remmen. De deskundigen pleiten ervoor dat vrijwel alles sluit: alleen de essentiële winkels zoals supermarkten zouden open mogen blijven, bevestigen Haagse bronnen.

Dat zou betekenen dat behalve niet-essentiële winkels ook onder meer de horeca, sportscholen, musea, bioscopen en theaters weer dicht moeten. Ook zouden alle scholen en andere onderwijsinstellingen wat de deskundigen betreft moeten sluiten.

Zorgen om omikron

Het werd gisteren al duidelijk dat het kabinet en het OMT zich grote zorgen maken over de snelle verspreiding van de omikronvariant.

Uit cijfers uit Amsterdam blijkt dat het aandeel van de omikronvariant in het totaal aantal besmettingen elke twee à drie dagen verdubbelt. Het is de verwachting dat de variant volgende week dominant zal zijn in de hoofdstad.

Volgens het OMT is er sprake van een race tegen de klok, waarbij cruciaal is dat de boostercampagne vaart krijgt. De omikronvariant verspreidt zich twee tot drie keer zo snel als de deltavariant, liet OMT-voorzitter Jaap van Dissel woensdag al weten in een briefing aan de Tweede Kamer. Hij stelde dat de snelle verspreiding waarschijnlijk komt omdat mensen die al wat langer geleden zijn gevaccineerd onvoldoende beschermd zijn tegen de variant. Van Dissel dringt dan ook aan op het snel toedienen van boostervaccins.

OMT-lid Marion Koopmans zei gisteren dat het belangrijk is zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te nemen en door te prikken. Op die manier kan de verwachte impact van de besmettelijkere omikronvariant worden beperkt, tot er meer duidelijkheid is in hoeverre de variant wel of niet ziekmakender is.