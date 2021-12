Limburgse grensgemeente verrast door volstorten recreatieplas

De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een grote Maasplas pal bij de Nederlandse grens aangewezen als dumpplek voor grote hoeveelheden grond die in Antwerpen worden afgegraven. De vrees bestaat dat de grond (zwaar) vervuild is.

De Nederlandse grensgemeente Maasgouw, niet ver van Roermond, voelt zich overvallen door het besluit. "Als de plannen conform berichtgeving zijn, dan is dit ook voor Maasgouw geen gewenste ontwikkeling", stelt een woordvoerder bij 1Limburg.

Het gaat om grond die wordt afgegraven voor de aanleg van de westelijke ringweg bij Antwerpen, de zogenoemde Oosterweelverbinding. Wat Demir betreft wordt in totaal 7,2 miljoen kubieke meter van die grond in de Vissenakker/Boterakker gestort, een van de vele Maasplassen in het grensgebied. De plas wordt al tientallen jaren gebruikt voor de winning van grind en zand en is in trek bij zeilers, surfers en zwemmers. Ook wordt het water gebruikt om landbouwgrond te irrigeren.

Nu is die Maasplas zo'n vijftig meter diep. Wanneer het storten klaar is, zal de diepte overal ongeveer 20 meter zijn.

Pfas

De vrees bestaat dat de grond uit Antwerpen vervuild is. Burgemeester Jo Brouns van de Vlaamse gemeente Kinrooi wijst erop dat eerder uitgegraven grond voor de Oosterweelverbinding vervuild was met pfas, chemische verbindingen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu.

"Het gaat om vreemde gronden die van elders komen en waarvan de herkomst moeilijk in te schatten is. We weten dus niet welke stoffen er allemaal in die gronden zitten", aldus Brouns bij de VRT. ""Ik moet er niet aan denken dat die vervuiling op de 2500 hectare aan landbouwgrond belandt. Als het water vervuild geraakt, trekt ook onze jachthaven met duizend boten weg."

Kinrooi probeert het plan alsnog tegen te houden door naar de Raad van State te stappen.

Hoewel de Vissenakker/Boterakker pal bij de Nederlandse grens ligt en er een open verbinding is met de Maas op Nederlands gebied, is het besluit van de Vlaamse minister Demir nieuws voor de gemeente Maasgouw. "Wij zijn niet bekend met de plannen voor het storten van grond in de Maasplassen bij Kinrooi. "We gaan ons nu allereerst verdiepen in de plannen en beraden op de te nemen vervolgstappen. Daarbij gaan we ook contact opnemen met de gemeente Kinrooi."