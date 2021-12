Outbreak Management Team adviseert harde lockdown: bijna alles dicht

Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet een strenge lockdown in te stellen om de opmars van de omikronvariant af te remmen. De deskundigen willen dat vrijwel alles sluit: alleen de essentiële winkels zoals supermarkten zouden open mogen blijven, bevestigen Haagse bronnen.

Dat zou betekenen dat onder meer de horeca, niet-essentiële winkels en de cultuursector weer dicht moeten. Ook zouden alle scholen en andere onderwijsinstellingen wat de deskundigen betreft moeten sluiten.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat er bij het OMT grote zorgen zijn over de snelle verspreiding van de variant.

Of het kabinet het advies ook overneemt is nog niet duidelijk, maar het is wel de verwachting. Morgen is er een spoedoverleg van het demissionaire kabinet naar aanleiding van het OMT-advies. De bewindslieden beslissen daar over mogelijke aanvullende maatregelen.

Het kan zijn dat het overleg morgen al direct leidt tot besluiten over nieuwe maatregelen, die dan ook bekend worden gemaakt. Maar het is ook mogelijk dat er zondag of na het weekend verder wordt gesproken.