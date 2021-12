Nieuwe regels om misleiding met prijsverlagingen aan te pakken

Demissionair minister van Economische Zaken Blok wil een einde maken aan misleidende prijsverlagingsacties. Soms verhogen verkopers de prijs van een product korte tijd, om die daarna te verlagen. Vervolgens presenteren ze het product alsof het aanzienlijk goedkoper is geworden. Daarmee wordt de consument misleid, aldus Blok.

De bewindsman stelt daarom voor dat de oorspronkelijke prijs waar de korting vanaf gaat (de zogenoemde 'van-prijs'), de laagste prijs moet zijn die de verkoper dertig dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gehanteerd.

Europese regels

Blok baseert zich daarbij op Europese regelgeving die vanaf 28 mei 2022 in de EU moet worden gehanteerd. Er zijn uitzonderingen mogelijk op de regels. Het kabinet maakt bijvoorbeeld een uitzondering voor opeenvolgende prijsverlagingen. Bijvoorbeeld: de korting op een kledingstuk is eerst 20 procent, dan 30 procent en daarna 50 procent. Hierbij mag de verkoper wel de prijs noemen waarover de eerste vermindering werd aangekondigd.

Te gebruiken tot

Ook uitgezonderd zijn producten waarop een 'te gebruiken tot'-datum is vermeld. Hiervoor mag de verkoper wel de 'van-prijs' hanteren die het product had direct voordat de prijs omlaag ging. De 'te gebruiken tot'-datum staat op bederfelijke levensmiddelen zoals vis, vlees of zuivel. Die kunnen maar een paar dagen worden aangeboden en de prijs ervan kan snel veranderen.

Online inspraak

Burgers kunnen via internet hun mening geven over de voorgestelde regelgeving. Dat kan via een zogenoemde internetconsultatie. Deelnemers kunnen daarvoor terecht op de site internetconsultatie.nl van de overheid. Soms wordt er gevraagd naar een algemene reactie op een voorstel, soms worden er concrete vragen over gesteld.

De Autoriteit Consument & Markt houdt na invoering toezicht op de regels en gaat handhaven bij overtredingen.