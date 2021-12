Opnieuw versoepelde eindexamenregels vanwege corona

Eindexamenkandidaten krijgen dit schooljaar zonodig een extra herkansing. Ook komt er een mogelijkheid om hun examens te spreiden over twee tijdvakken, waardoor ze meer voorbereidingstijd hebben.

Het is het derde jaar op rij dat er vanwege corona aanpassingen zijn. Begin december waren er nog berichten dat eindexamenleerlingen dit jaar niet tegemoet zouden worden gekomen. Dat zou in een conceptvoorstel van het ministerie van Onderwijs hebben gestaan.

Maar minister Slob zegt nu dat de scholen dit jaar weliswaar niet in lockdown gingen, maar dat leerlingen geen normale schooltijd hebben gehad omdat ze bijvoorbeeld in quarantaine moesten en klassen soms tijdelijk thuis moesten blijven.

Daarom heeft hij in overleg met de scholen besloten dat er voldoende ruimte komt voor herkansingen en het spreiden van examens. "Op die manier krijgen alle leerlingen de kans om hun middelbareschoolperiode op een goede manier af te sluiten."

Leerlingen kunnen kiezen

Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of dat ze een deel naar het tweede tijdvak overhevelen.

Daarnaast komt er een derde periode, waarin de herkansingen gedaan kunnen worden. Die loopt van 5 tot en met 8 juli.