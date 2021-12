RIVM waarschuwt voor radioactieve 'anti-5G'-armbanden en -slaapmaskers

Tien draagbare producten met negatieve ionen bevatten te veel radioactiviteit, meldt het RIVM. Het gaat om armbanden, kettingen en slaapmaskers die onder meer verkocht zijn omdat ze zouden beschermen tegen 5G-straling. Het dragen ervan kan volgens het RIVM schadelijk zijn voor de gezondheid.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft de lijst met de tien producten gepubliceerd. Er wordt opgeroepen de spullen niet meer te dragen, veilig weg te leggen en te wachten op "inleverinstructie". Alle bedrijven die de producten verkopen, hebben te horen gekregen dat ze daarmee direct moeten stoppen.

Zes leveranciers

Het is onduidelijk hoeveel van deze armbanden en kettingen zijn verkocht. Alle bij de ANVS bekende leveranciers moeten binnen twee weken laten weten hoe groot hun voorraad was en hoeveel daarvan is verkocht. Het gaat om zeker zes leveranciers, waarvan een al heeft aangegeven de verkoop te stoppen, meldt een ANVS-woordvoerder.

De ondernemingen beweren dat de producten met negatieve ionen goed zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld dat de consument er meer energie van krijgt, of dat het ze beschermt tegen de straling van 5G-zendmasten. In complottheoriekringen wordt 5G-straling geregeld schadelijk genoemd, maar de Gezondheidsraad concludeerde vorig jaar dat die vrees ongegrond is, evenals eerder de Wereldgezondheidsorganisatie.

Kankerverwekkend

De tien producten die door het RIVM zijn onderzocht zijn bevatten meer radioactiviteit dan wettelijk is toegestaan. De gemeten straling is volgens het ANVS laag, evenals de kans op gezondheidsschade.

Maar hoe langer de producten gedragen worden, hoe groter de kans op negatieve effecten. "Als je dit continu draagt, jarenlang, dan is het niet uit te sluiten dat je dna- of weefselschade krijgt. Dan kan er daar door kanker ontstaan", zegt een woordvoerder.