Uitstootregels breed genegeerd door asfaltcentrales

Bijna de helft van de onderzochte asfaltcentrales stoot te veel "zeer zorgwekkende stoffen" uit. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

De stoffen waar het om gaat zijn benzeen en pak's. Die stoffen komen vrij bij het verhitten van asfalt en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo zijn ze onder meer kankerverwekkend.

In het onderzoek naar uitstoot van pak's blijven tien asfaltcentrales binnen de uitstootnorm, tegenover acht fabrieken die te veel uitstoten. Van de overige elf asfaltcentrales is onduidelijk of zij de regels volgen, omdat de gegevens van deze fabrieken ontbreken.

Omwonenden woest

Ook stoten de fabrieken te veel benzeen uit. Twaalf fabrieken overschrijden de regels, tegenover veertien fabrieken die binnen de norm blijven. Bij drie centrales zijn geen metingen gedaan.

Een bedrijf dat niet voldoet aan de regels is AsfaltNu. Die heeft acht centrales, waarvan er vier niet voldoen aan de landelijke normen. Directeur Diederik Oosting: "Wij ontkennen niet dat er wat moet gebeuren en daar zijn we dan ook volop mee bezig. In twee centrales wordt gebouwd aan speciale filters die de uitstoot moeten gaan beperken."

Voor de overige twee worden plannen gemaakt, maar de situatie is volgens Oosting complex. "Het probleem moet worden opgelost, maar niet binnen nu en twee jaar."

Ook asfaltcentrale APN in Nijmegen stoot te veel schadelijke stoffen uit. In september bleek dat bij een onaangekondigde inspectie zeventien keer de toegestane norm werd gemeten. Omwonenden zijn woest.

De Asfalt Centrale Eindhoven stoot twee keer meer benzeen uit dan is toegestaan. De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd.

Achterhaald

De manier waarop de uitstoot van schadelijke stoffen nu wordt gemeten gaat veranderen. Van Weyenberg zegt dat de huidige methode achterhaald is. Vanaf 2023 moet een nieuwe meetmethode gebruikt worden. Voor de zomer zal hij de Kamer opnieuw informeren over de stand van zaken.