Fans kunnen toch geen geld uitlenen aan HEMA

HEMA-fans kunnen toch geen geld uitlenen aan hun favoriete winkelketen. In oktober kwam het bedrijf samen met het burgerinitiatief HENA (Het Enige Nederlandse Alternatief) met het idee om obligaties uit te geven. Maar dat plan is niet haalbaar, staat in een nieuwsbrief van het initiatief.

Liefhebbers zouden voor minimaal 10 euro en maximaal 1000 euro mee kunnen doen, was het idee. Zij zouden een bedrag uitlenen aan de winkelketen en daar rente op krijgen. De rente zou afhankelijk zijn van de omzet van HEMA.

Het zou naar verwachting maximaal om een paar miljoen euro gaan, vooral bedoeld als steuntje in de rug voor de keten.

Te veel hobbels

Rond HEMA woedde vorig jaar een hevige overnamestrijd. Het bedrijf zat al jaren in de rode cijfers en had een grote schuldenlast. Om te voorkomen dat het in stukjes verkocht zou worden aan de hoogste bieders - en daarmee misschien zou verdwijnen - deed stichting HENA in het heetst van de strijd ook een bod onder de noemer 'Koop de HEMA'.

De keten werd uiteindelijk gekocht door de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom en de familie Van Eerd, die ook eigenaar is van supermarktketen Jumbo.

Die eigenaren zagen uiteindelijk te veel hobbels ontstaan door het leningenplan. HEMA zou door het uitgeven van obligaties te maken krijgen met allerlei administratieve verplichtingen, zoals het publiceren van financiële resultaten. Daar was de keten onder de nieuwe eigenaren juist van af.