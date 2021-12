Zware orkaan aan land in de Filipijnen, 98.000 mensen geëvacueerd

Naast de evacuatie van de bijna honderdduizend inwoners, zijn ook vluchten geannuleerd en is het transport over zee stilgelegd. Scholen en bedrijven in de kwetsbaarste gebieden zijn gesloten.

Afstand houden lastig

Ook de vaccinatiecampagne is in sommige delen van de Filipijnen vanwege de orkaan stilgelegd. De republiek is zwaar geraakt door de pandemie, met in totaal 2,8 miljoen bevestigde besmettingen en meer dan 50.000 doden.

Dat geëvacueerde inwoners geen afstand kunnen houden in de evacuatiecentra is onvermijdelijk, zegt de gouverneur van de oostelijke provincie Samar. "We proberen wel evacuees per familie te clusteren", zei hij tegen persbureau AP.