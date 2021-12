Baudet haalt vergelijking coronabeleid en Holocaust van sociale media

Thierry Baudet van Forum voor Democratie heeft de tweets verwijderd waarin hij de coronamaatregelen vergeleek met de Holocaust, de uitsluiting, vervolging en vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hij had onder meer, op 14 november, ongevaccineerden "de nieuwe Joden" genoemd.

De voorzieningenrechter had hem gisteren in een kort geding opgedragen de tweets binnen 48 uur te verwijderen. In het vonnis staat onder meer dat Baudet zich schuldig maakt aan het creëren van een voedingsbodem voor antisemitisme. "Door een vergelijking te maken tussen het coronabeleid en de Jodenvervolging, die niet in verhouding staan tot elkaar, wordt het lot van de Joden impliciet gebagatelliseerd."

Had Baudet geen gehoor gegeven aan het vonnis, dan had hij een dwangsom moeten betalen van 25.000 euro per dag of per keer wanneer het verbod wordt overtreden.

'Intens verdrietig'

Meteen na de uitspraak kondigde Forum voor Democratie aan in hoger beroep te gaan. Baudet zelf sprak van een "krankzinnig, onbegrijpelijk vonnis". Bovendien plaatste hij gisteren op Twitter de berichten die hij van de rechter moest verwijderen nog even bovenaan zijn tijdlijn.

Vandaag heeft hij ze dus alsnog weggehaald van Twitter, Facebook en Instagram. Hij noemt het "intens verdrietig dat ik datgene wat ik te diepste geloof, niet mag uiten".