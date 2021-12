Een bescheiden 'doorstartcoalitie' presenteert een duur akkoord

Maar, zo is toch ook te horen, het zijn wel problemen die onder de laatste kabinetten zijn blijven liggen (stikstof, klimaat) of zelfs ontstaan (toeslagenaffaire, woningtekort). En dat noopt dan weer tot bescheidenheid. Daarnaast zijn de plannen nog tamelijk algemeen geformuleerd en is er geen garantie dat hiermee de problemen die mensen hebben worden opgelost. Of in de woorden van Rutte: "Het is een mooi akkoord, maar het zal van de uitvoering afhangen."

Zijn drie mede-onderhandelaars staan er hetzelfde in. "Als politiek hebben we lang niet altijd geleverd waar mensen naar snakken, waar ze recht op hebben", zei ChristenUnie-leider Segers deemoedig. "U hoort van mij geen woorden van trots of tevredenheid", aldus D66-leider Kaag. "Laten we eerlijk zijn", formuleerde CDA-voorman Hoekstra. "We moeten nu van woorden naar daden."

Wat meespeelt bij de deemoedige opstelling van het viertal is het geslonken vertrouwen in de politiek. Dat heeft te maken met de coronacrisis, maar ook met de langslepende formatie. Informateur Remkes, die het het uiteindelijk lukte om eind te maken aan het geharrewar, stelde vandaag dat "het geduld van de samenleving op de proef is gesteld".

Als het stof is neergedaald moet de formatie nog wel worden geëvalueerd, zei Remkes: