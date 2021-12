Nederland verkent mogelijkheden voor uitleveringsverdrag met Marokko

Nederland en Marokko verkennen de mogelijkheden voor een uitleveringsverdrag tussen beide landen, op verzoek van Marokko. Dat schrijft demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Op dit moment heeft Nederland geen officieel uitleveringsverdrag met het Noord-Afrikaanse land.

De verkenning is onderdeel van een breder 'actieplan' tussen Nederland en Marokko, dat de landen in juli zijn overeengekomen. Het plan is bedoeld om de "dialoog en samenwerking te verstevigen op onderwerpen van wederzijds belang", zoals veiligheid, politie en justitie, migratie en handel.

Migratie

Volgens Knapen hebben de landen op het gebied van migratie bijvoorbeeld afgesproken om "de samenwerking op terugkeer" te verbeteren en de bestaande mogelijkheden voor legale migratie beter te benutten.

Het thema migratie is een heet hangijzer in de betrekkingen tussen Nederland en Marokko. Twee jaar geleden leidde een annulering van een gesprek tussen de Marokkaanse ambassadeur en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid nog tot veel kritiek.

Marokko had het gesprek, dat zou gaan over de problemen rond migratie en het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers, op het laatste moment afgezegd. Marokko neemt onderdanen zonder recht op een verblijfsvergunning in Nederland nauwelijks terug.

Omar Radi

In zijn brief gaat minister Knapen ook kort in op de kwestie rond de Marokkaanse journalist Omar Radi, die in Marokko vastzit op verdenking van spionage voor de Nederlandse ambassade in Rabat. Mede op basis van die aanklacht is hij veroordeeld tot zes jaar cel.

Knapen, die de beschuldiging van spionage recent al heeft verworpen, schrijft nu dat Nederland de zaak vorige maand opnieuw aan de orde heeft gesteld tijdens een topoverleg met Marokko. In dat gesprek is opnieuw "ongenoegen geuit over de aantijgingen van spionage die we nadrukkelijk verwerpen".