Tien jaar cel en tbs geëist voor beschieten Saudische ambassade in Den Haag

Het OM heeft een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Zoetermeer voor het beschieten van de ambassade van Saudi-Arabië in Den Haag. De 40-jarige verdachte heeft eerder bekend dat hij de schutter was, maar ontkende dat later ook weer.

Op 12 november vorig jaar werden er 29 kogels afgevuurd op het ambassadegebouw in Den Haag. Dezelfde dag werd de verdachte aangehouden. Er is dna van hem gevonden op een van de hulzen.

De verdachte kreeg al eerder een geldboete voor het bekladden van het gebouw. Hij was boos omdat hij van de ambassade geen toestemming kreeg Saudi-Arabië te bezoeken, terwijl hij koste wat kost op pelgrimstocht naar Mekka wilde. Met het schieten wilde hij afdwingen dat Saudi-Arabië hem alsnog zou toelaten, zegt justitie.

"De impact van de beschieting was groot. Het was een daad, rechtstreeks gericht tegen een andere staat. Een staat die moet kunnen rekenen op een veilige vertegenwoordiging in Nederland", zegt het OM.

Poging tot moord

De verdachte had volgens het Openbaar Ministerie een terroristisch oogmerk met zijn daad. Het OM verdenkt hem naast de beschieting van poging tot moord op de bewaker van het gebouw, schrijft Omroep West. "Dat de bewaker niet zijn leven heeft verloren, is vooral geluk", zegt de officier.

Volgens psychologisch en psychiatrisch onderzoek lijdt de man aan grootheidswaan en is hij verminderd toerekeningsvatbaar, maar justitie zegt dat de man wist wat hij deed. Ook ziet de officier een groot risico op herhaling.