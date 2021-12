Europese Commissie wil 200 miljard euro steken in slecht geïsoleerde gebouwen

Vanaf 2030 mogen alle woningen en kantoren in de Europese Unie niet langer het energielabel G hebben, dat staat voor minst duurzaam. EU-landen moeten aan de slag om de woningen met dit label te renoveren. De Commissie maakt morgen bekend hier 200 miljard euro voor uit te trekken.

Als de EU-landen met het plan instemmen, is het de bedoeling dat per 2033 ook het op een na onzuinigste energielabel F verdwijnt. In totaal moet de komende elf jaar 30 procent van de slechtst geïsoleerde gebouwen worden gerenoveerd om dit doel te bereiken. In de hele unie gaat het om ongeveer 60 miljoen woningen en kantoren. In 2050 moeten alle gebouwen het 'groenste' energielabel A hebben.

De nieuwe doelstellingen zijn een stuk ambitieuzer dan de plannen die de Commissie vorig jaar presenteerde. Toen werd er nog gesproken over 35 miljoen slecht geïsoleerde huizen en woningen die gerenoveerd moesten worden.

De Commissie wil de 'renovatiegolf' nu toch versnellen omdat beter geïsoleerde gebouwen minder energie verbruiken. Daarnaast is het wonen in een slecht geïsoleerd huis dit jaar een stuk duurder geworden door de stijgende energieprijzen. De Commissie wil met de renovatie van de slechtst geïsoleerde woningen de energie-armoede in Europa bestrijden.

Gebouwen in Nederland

In Nederland heeft ongeveer 9 procent van de woningen met een energielabel F of G. Hoe deze woningen gerenoveerd moeten worden en hoeveel geld zij krijgen is aan de Nederlandse regering.

ABN Amro heeft al vaker gezegd een verbod te willen op het verstrekken van hypotheken voor huizen met het G-label als er geen verduurzamingsplan van de nieuwe eigenaar is. Het is nu wachten wat het nieuwe kabinet van plan is.

Voor de kantoren in Nederland heeft het plan van de Commissie vrijwel geen gevolgen. Al in 2012 besloot de Nederlandse regering dat alle kantoren per 2023 ten minste het energielabel C moeten hebben. Daarmee gaat Nederland al verder dan de Europese doelstelling.

Treinverkeer

De Commissie kijkt niet alleen naar gebouwen. Vandaag worden ook plannen gepresenteerd voor het treinverkeer in Europa. Ook daar moet de komende jaren veel meer in geïnvesteerd worden.

Zo wil de Commissie dat de langeafstandsverbindingen worden verbeterd. Treinen tussen de grote steden moeten in de toekomst 160 kilometer per uur kunnen rijden.