Themakanaal NPO Nieuws na vandaag op zwart

Het themakanaal NPO Nieuws houdt na vandaag op te bestaan. De Nederlandse Publieke Omroep besloot eind november te stoppen met het kanaal, omdat het aanbod ook op andere zenders te vinden is. Vandaag is de laatste uitzenddag.

NPO Nieuws begon in december 2004. Op het themakanaal waren belangrijke nieuwsgebeurtenissen live te volgen. Ook het NOS Journaal was erop te zien. Vanaf morgen gaat de zender op in het themakanaal NPO Politiek, waarop onder meer Kamerdebatten te volgen zijn.

Het tv-kanaal gaat door de samenvoeging NPO Politiek en Nieuws heten. Het NOS Journaal en het NOS Jeugdjournaal met gebarentolk blijven daarop te volgen.

Ook NPO Zappelin extra verdwijnt. De programma's voor peuters en kleuters zijn daardoor vanaf morgen alleen online en via NPO Zappelin op NPO 3 te zien.