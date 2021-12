Siberische Iep bedreigt oudste bos van Overijssel

Het Zalkerbos is een van de oudste hardhoutooibossen van Nederland en ligt in de uiterwaarden van de IJssel tussen Zwolle en Kampen. In 2016 werd het bos uitgebreid met 3 hectare. In totaal werden er 12.000 bomen aangeplant, waaronder 1700 iepen. De gemeente Kampen is eigenaar en beheerder van het bos.