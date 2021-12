Online bestellen is vaak lastig voor slechtzienden: '40 keer op een toets drukken'

Reacties webwinkels

Een woordvoerder van Jumbo laat weten "het ontzettend vervelend te vinden dat onze website nu nog niet goed toegankelijk is voor mensen met een (visuele) beperking. Weet dat dit onze aandacht heeft. We vinden het belangrijk om dit goed aan te pakken. Dit onderzoek helpt ons hierbij en moedigt ons nog eens extra aan hier stappen in te zetten."

Ook HEMA zegt het rapport serieus te nemen. "Het laat ons zien waar we tekortschieten en dat is waardevol als je jezelf wilt verbeteren. Inclusiviteit is een belangrijk thema voor HEMA", laat een woordvoerder weten. "Inmiddels is een grote inhaalslag ingezet, met als doel om in 2025 volledig te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving."

Mediamarkt laat in het onderzoek weten volgend jaar een nieuwe website te hebben, waarbij de toegankelijkheid beter is. Het bedrijf "garandeert" dat de website per 2025 voldoet aan de nieuwe regels.