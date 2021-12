De Jonge wil boostercampagne versnellen vanwege omikronvariant

Het zetten van boosterprikken wordt versneld. Volgens demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid is dat nodig om de opmars van de omikronvariant van het coronavirus te stuiten.

Op welke manier het vaccinatieprogramma versneld wordt, wilde de minister nu nog niet zeggen. "Het RIVM maakt op dit moment een plan van aanpak." De Jonge denkt morgen meer te kunnen vertellen over wat het betekent voor het moment waarop mensen een boosterprik kunnen krijgen.

Muur van immuniteit

De nieuwe variant baart het kabinet zorgen. "We weten er niet veel van, maar wat we weten is niet geruststellend", zei De Jonge na een corona-overleg in het Torentje. Zorgwekkend is dat omikron zich sneller verspreidt dan andere varianten.

"De muur van immuniteit die we hebben opgebouwd lijkt onvoldoende bestand tegen omikron. Maar we zien dat de variant zich wel wat aantrekt van de extra prik", zei De Jonge, die zich baseert op onderzoek in Groot-Brittannië.

Kijk hier wat minister De Jonge zegt over het versnellen van de boostercampagne: