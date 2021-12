Grote reddingsoperatie in Oostzee na aanvaring vrachtschepen

Op de Oostzee is een Deens vrachtschip omgeslagen na een aanvaring met een vrachtschip dat onder Britse vlag vaart. Gevreesd wordt dat daar zeker twee mannen bij in het water zijn terechtgekomen.

De aanvaring was in de vroege ochtend, vlak bij het Deense eiland Bornholm. Ruim een uur na het incident, hoorde de bemanning van een toegeschoten schip hulpgeroep uit het water, meldt de Zweedse Maritieme Dienst. Het is niet bekend hoeveel mensen zich op het gekapseisde schip bevonden.

Inmiddels is een reddingsoperatie opgezet waarbij zeker tien reddingsboten en helikopters betrokken zijn, maar het zoeken werd aanvankelijk bemoeilijkt door de duisternis. "We hebben nog niemand gevonden. Maar we hebben om duikers gevraagd. Het is donker en erg koud in het water", aldus een woordvoerder van de Maritieme Dienst.

Het gekapseisde schip vervoer geen lading. De bemanning van het andere schip helpt bij de zoektocht naar overlevenden.

Het schip dat onder de Britse vlag voer, was op weg van Letland naar Schotland, schrijft The Mirror. Het Deense vrachtschip voer tussen Zweden en Denemarken. De schepen zijn respectievelijk 90 en 55 meter lang.