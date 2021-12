Veel schade aan winkelpand Haarlem na plofkraak

Een plofkraak heeft vannacht rond 2.30 uur tot veel schade geleid aan een winkelpand in Haarlem. Volgens de politie werd de plofkraak bij een pinautomaat gepleegd.

Ook in de omgeving van het pand zijn ramen kapot, twittert de politie. Na de explosie reed een scooter weg. De politie roept getuigen op zich te melden. De politie zoekt met een helikopter naar mogelijke daders.

Een omstander zegt tegen NH Nieuws dat zeker dertig woningen in de omgeving zijn ontruimd omdat niet duidelijk is of er explosief materiaal is achtergebleven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig om te onderzoeken of er iets is achtergebleven.