Politie maakt einde aan betoging in IJmuiden, ook alert op andere plekken

De politie heeft een groep mensen in IJmuiden uit elkaar gedreven die op een plein in het centrum waren samengekomen om te demonstreren tegen het coronabeleid van het kabinet. De burgemeester kondigde een noodbevel af "vanwege ernstige vrees voor de openbare orde", waarna onder meer de mobiele eenheid ingreep.

Nadat de betogers uiteen waren gedreven bij Plein 1945, liepen ze naar omliggende woonwijken. Daar rijdt de politie nu rond met ME-busjes.

Op sociale media was opgeroepen tot "verzet" op onbekende locaties in het land vandaag. 12-12-21 werd een symbolische datum genoemd "om Nederland wakker te schudden". Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om groeperingen die zich 'Defend' noemen.

Hilversum, Den Haag en Amsterdam

Op meerdere plaatsen in het land is de politie daarom vandaag extra alert op onrust. Er zijn volgens de politie "signalen dat groeperingen de rechtsorde willen verstoren". Onder meer bij het Mediapark in Hilversum is er extra beveiliging.

Ook het Catshuis in Den Haag, waar het kabinet bijeen is om over coronamaatregelen te spreken, wordt extra beveiligd. En op het Museumplein in Amsterdam was eveneens veel politie aanwezig. Daar kwam een kleine groep demonstranten samen.