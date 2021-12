Limburgse agent vervolgd voor lekken informatie naar onderwereld

Justitie gaat over tot vervolging van een Limburgse agent die informatie zou hebben gelekt naar verdachten in een groot drugsonderzoek. Zijn zaak dient naar verwachting midden volgend jaar, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie tegen 1Limburg.

Het onderzoek richtte zich op het Beekse autobedrijf Alba Car en eigenaar Dejvi G. (38), alias Tony. Hij zou vanuit Alba Car een internationaal opererende organisatie hebben geleid die zich bezighield met de handel in hennep. De eigenaar wordt ook verdacht van cocaïnehandel.

Inval

Op 22 oktober vorig jaar viel de politie binnen bij het bedrijf. Er werden verdachten opgepakt en auto's in beslag genomen. Maar hoofdrolspeler Tony bleek te zijn gevlogen. Hij was net voor de politieactie naar zijn vaderland Albanië vertrokken. Volgens het OM vluchtte hij na een tip van een politieagent.

Na bemiddeling van zijn advocaat heeft Tony zich alsnog bij de politie gemeld. Hij zit sinds twee maanden in voorarrest.

Kentekens opzoeken

De agent die hem zou hebben getipt werd eind vorig jaar aangehouden en is sinds die tijd meermalen verhoord. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim. Ook zou hij meermaals buiten diensttijd kentekens en personen hebben opgezocht in politiesystemen, terwijl dat voor zijn werkzaamheden niet noodzakelijk was.