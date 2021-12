OM New York klaar in misbruikzaak Maxwell, verdediging aan de beurt

De rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell is voorlopig geschorst. De officier van justitie in New York heeft de tenlastelegging van afgerond. Op 16 december gaat de rechtszaak verder. Dan zullen Maxwells advocaten reageren op de aanklachten.

De 59-jarige Maxwell wordt in de zaak verdacht van het ronselen van kwetsbare jonge meisjes met als doel hen door zedendelinquent Jeffrey Epstein te misbruiken. Ook wordt ze ervan verdacht zelf aan het misbruik te hebben meegedaan. Dat zou zijn gebeurd tussen 1994 en 2004.

Vier vrouwen hebben tegen Maxwell getuigd. Gisteren was de laatste vrouw aan de beurt. Annie Farmer vertelde dat ze als 16-jarige is betast door Maxwell en Epstein. Zij is de enige van de vier vrouwen die haar naam bekend heeft gemaakt.

In een van haar getuigenissen vertelt Farmer dat Epstein een vliegticket naar New York voor haar had gekocht. Later nam hij haar en haar zus naar de bioscoop, waar hij tijdens de film haar hand streelde en haar been betastte. Pas toen Epstein zag dat haar zus keek, stopte hij.

"Ik voelde me misselijk in mijn maag", zei Farmer. "Het was helemaal niet iets dat ik had verwacht." Een paar maanden later ontmoette ze Maxwell voor de eerste keer. Zij instrueerde het meisje om Epstein te masseren.

De advocaten van Maxwell ontkennen de aantijgingen. Ze zeggen dat delen van haar verhaal niet door bewijsmateriaal ondersteund kunnen worden. Ook zegt de verdediging dat hun cliënt gezien als een zondebok voor Epstein die in 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis.

Maxwell werd in juli vorig jaar aangeklaagd. Als ze schuldig wordt bevonden, kan ze in totaal tachtig jaar cel krijgen.