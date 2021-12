Kamervoorzitter in brief aan Simons: regels gelden voor iedereen

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft in een brief aan Bij1-politica Sylvana Simons gereageerd op de klacht die het Kamerlid heeft ingediend tegen het optreden van ondervoorzitter Ockje Tellegen.

Afgelopen maandag kreeg Simons in een debat niet de gelegenheid om een punt van orde te maken, omdat ze van Tellegen niet het woord kreeg. Simons voelde zich geïntimideerd door een opmerking die PVV'er Harm Beertema buiten de microfoon om maakte. De kwestie liep hoog op toen Simons bleef aandringen. Tellegen sprak van een "kleuterklas". Bij1 noemde het optreden van Tellegen "onbeschaafd".

Bergkamp neemt het in de brief aan Simons op voor haar ondervoorzitter, zo blijkt uit een verklaring die ze heeft uitgebracht. De brief zelf is niet openbaargemaakt.

Eer en geweten

"In de brief wijst de voorzitter erop dat voor alle Kamerleden dezelfde regels gelden", staat in de verklaring. "De voorzitters vertegenwoordigen het instituut van de Tweede Kamer en zijn neutraal in deze rol. Ze doen hun werk naar eer en geweten."

Simons zegt zich door incidenten zoals met Beertema onveilig te voelen in de Tweede Kamer. Voorzitter Bergkamp wijst op de gesprekken die ze binnenkort met alle Kamerleden gaat voeren over overgangsvormen, ook met Simons. "In dit gesprek kunnen ook de geuite gevoelens van (sociale onveiligheid) in het parlement aan de orde komen."

Het Kamerlid van Bij1 wil ondanks verschillende verzoeken niet ingaan op de vraag wat Beertema precies zei waardoor ze zich geïntimideerd voelde. De PVV'er zelf claimt dat Simons Kamerlid Caroline van der Plas, die aan het woord was, uitlachte en dat hij haar toen heeft gevraagd: "Waarom die rancune?" en "Of ben je nu weer gekwetst?".