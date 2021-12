Staatssecretaris: onaanvaardbare situatie dreigt in asielopvang, bedden zijn op

Er dreigt een acute noodsituatie bij de opvang van asielzoekers. Door een tekort aan opvangplekken ontstaat de komende weken mogelijk een situatie waarbij asielzoekers niet langer kunnen worden opgevangen, schrijft demissionair staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

"Dat zou een onaanvaardbare situatie zijn", aldus de staatssecretaris. "Ook omdat Nederland zich via het EU-recht en internationale verdragen heeft verbonden aan het opvangen van asielzoekers." Ze gaat nu mogelijk opvangplekken afdwingen.

Er heerst al enige tijd een tekort aan opvangplekken, terwijl de instroom van asielzoekers hoog is. Wekelijks melden zich nu zo'n duizend mensen in Nederland.

2000 plekken nodig

Na verschillende oproepen van Broekers-Knol zijn er de afgelopen tijd 8500 tijdelijke noodopvangplekken gerealiseerd in sporthallen, vakantieparken en oude kazernes, in overleg met de betrokken gemeenten. Ook zijn er 10.500 woningen gevonden voor statushouders, zodat er weer plekken vrijkomen in de opvang.

Maar dat is allemaal niet genoeg, schrijft de staatssecretaris. "Voor het einde van het jaar zijn er in ieder geval nog 2000 opvangplekken nodig." Ze trekt de conclusie dat de huidige werkwijze niet langer volstaat.

"Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden die garantie geven op extra opvangplekken." Welke maatregelen dat zijn, schrijft Broekers-Knol niet, maar het kan betekenen dat ze gemeenten wil gaan dwingen om plekken beschikbaar te stellen. Ze wil daar volgende week duidelijkheid over geven.