Mpanzu Bamenga wint mensenrechtenprijs met strijd tegen etnisch profileren

Burgeractivist Mpanzu Bamenga heeft de jaarlijkse prijs van het College voor de Rechten van de Mens gewonnen vanwege zijn strijd tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. Het 36-jarige gemeenteraadslid uit Eindhoven heeft zich volgens het college daarmee op bijzondere wijze ingezet voor de mensenrechten.

Bamenga spande daarover een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Staat, samen met mensenrechtenorganisaties en een andere burger. Volgens hen worden niet-witte mensen bij grenscontroles op bijvoorbeeld Schiphol gediscrimineerd, omdat de marechaussee bij de selectie voor die controles onder meer mag kijken naar etniciteit, zoals huidskleur of afkomst.

De rechter oordeelde dat dit niet per definitie discriminerend is, zolang etniciteit niet de enige reden is dat iemand uit de rij wordt gehaald. Enkele weken na de uitspraak werd bekend dat de marechaussee etniciteit desondanks niet langer wil laten meewegen bij de selectie aan de grens, "vanuit onze legitimiteit en het maatschappelijk vertrouwen".

Bamenga vertelde eerder hoe hij in 2018 uit de rij werd gehaald op de luchthaven van Eindhoven, wat hij als zeer vernederend heeft ervaren: