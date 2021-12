Tot 8 jaar cel voor overval op juwelier in Katwijk

Twee 23-jarige Amsterdammers moeten acht jaar de cel in voor een gewelddadige overval op een juwelier in Katwijk, op 26 november vorig jaar. De 28-jarige chauffeur van de vluchtauto van het tweetal kreeg van de Haagse rechtbank zes jaar cel opgelegd.

De straffen voor Naoufal A. en Yassir L. zijn gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De straf voor chauffeur Ricardo da S. is een jaar hoger dan de eis, omdat de rechter bij hem "een zorgwekkend patroon van crimineel gedrag ziet".

De overval gebeurde ruim een jaar geleden bij een winkel in de Voorstraat. De overvallers belden aan en hoopten op een makkelijke buit. Maar de juwelier verzette zich en viel een van de mannen aan met een stoel. De andere overvaller sloeg hem toen meerdere keren met een hamer op zijn hoofd en been. Sindsdien heeft de juwelier problemen met lopen.

Hoeveelheid geweld

Bij de overval werden ook voorbijgangers bedreigd met een vuurwapen, om ze op afstand te houden. De hoeveelheid geweld is voor de rechter bij de strafbepaling leidend geweest.

Het duo A. en L. bekende in een eerdere zitting achter de overval te zitten. Die bekentenissen vond de rechter "eerder berekenend dan berouwvol". De vraag is of de twee ook hadden bekend als er niet zoveel bewijs was, staat in het vonnis.

De chauffeur zei niet te hebben geweten dat het tweetal een overval ging plegen. De rechter legde dat naast zich neer, schrijft Omroep West.